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В Украину экстрадирован бывший совладелец агрохолдинга "Мрия"

Новости » Происшествия    05.11.2018 - 20:51
Фото: место задержания (gp.gov.ua)
Фото: место задержания (gp.gov.ua)

В Украине его подозревают в мошенничестве на сумму свыше 800 миллионов гривен

В Украину экстрадирован бывший совладелец агрохолдинга "Мрия" Николай Гута. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

В 2014 году один из крупнейших украинских агррхолдингов "Мрия" не смог рассчитаться с кредиторами и объявил дефолт. Его собственники исчезли со значительной суммой денег.

С 2015-го года бывших собственников "Мрии" Ивана и Николая Гутых разыскивал Интерпол.

Николай Гута был задержан в Швейцарии. В Украине его подозревают в мошенничестве на сумму свыше 800 миллионов гривен. Весной СМИ сообщали, что он продает принадлежащую ему самую дорогую виллу в Германии Villa Glory и переезжает в швейцарский кантон Обвальден.

Отметим, также ранее в Европоле сообщили о задержании французскими жандармами "высокопоставленного беглеца" из Украины, который фальсифицировал свою смерть и роскошно жил во Франции.

Позже РБК-Украина сообщило, что задержанным во Франции "украинским коррупционером" оказался Дмитрий Малиновский - руководитель фирмы-прокладки, которую в период 2003-2010 годов использовали для уклонения от уплаты налогов концерном "Стирол"

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