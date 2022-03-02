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В Украину едут более тысячи добровольцев из 16 стран мира для борьбы с РФ, - Кулеба

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Украина, Среда 02 марта 2022 15:50
В Украину едут более тысячи добровольцев из 16 стран мира для борьбы с РФ, - Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Более тысячи добровольцев выявили желание помочь Украине в войне с Россией. Они уже едут в нашу страну из 16 стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранный дел Дмитрия Кулебу во время брифинга.

"Из 16 стран мира в Украину уже едут добровольцы, которые готовы плечом к плечу с украинским народом бороться с агрессором. Их численность перевалила за 1 000 человек, и заявки продолжают поступать", - заявил он.

Напомним, Польша предложила ЕС предоставить Украине 100 млрд евро для восстановления инфраструктуры.

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