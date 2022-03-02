В Украину едут более тысячи добровольцев из 16 стран мира для борьбы с РФ, - Кулеба

Более тысячи добровольцев выявили желание помочь Украине в войне с Россией. Они уже едут в нашу страну из 16 стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранный дел Дмитрия Кулебу во время брифинга.