Польша предложила ЕС предоставить Украине 100 млрд евро для восстановления инфраструктуры
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз принять пакет финансовой помощи для Украины. Он предлагает выделить 100 млрд евро для восстановления инфраструктуры нашего государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правительства Дениса Шмыгаля в Twitter.
"Пакет инвестиций в 100 млрд евро для восстановления инфраструктуры предложил ЕС премьер-министр Матеуш Моравецкий. Дружеский шаг, который оставит след в истории. Украинцы знают и ценят вашу поддержку! Спасибо", - написал Шмыгаль.
Напомним, недавно в Польшу из Хмельницкой области эвакуировали группу 217 детей.
Также стоит отметить, Украина продала первые военные облигации. На нужды армии удалось направить 8 млрд гривен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.