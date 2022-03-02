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Польша предложила ЕС предоставить Украине 100 млрд евро для восстановления инфраструктуры

Новина українською →
Польша, Среда 02 марта 2022 15:37
Польша предложила ЕС предоставить Украине 100 млрд евро для восстановления инфраструктуры Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз принять пакет финансовой помощи для Украины. Он предлагает выделить 100 млрд евро для восстановления инфраструктуры нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правительства Дениса Шмыгаля в Twitter.

"Пакет инвестиций в 100 млрд евро для восстановления инфраструктуры предложил ЕС премьер-министр Матеуш Моравецкий. Дружеский шаг, который оставит след в истории. Украинцы знают и ценят вашу поддержку! Спасибо", - написал Шмыгаль.

Напомним, недавно в Польшу из Хмельницкой области эвакуировали группу 217 детей.

Также стоит отметить, Украина продала первые военные облигации. На нужды армии удалось направить 8 млрд гривен.

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