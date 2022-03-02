В Україну їдуть більше тисячі добровольців з 16 країн світу для боротьби з РФ, - Кулеба
Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Більше тисячі добровольців виявили бажання допомогти Україні у війні з Росією. Вони вже їдуть в нашу країну з 16 країн світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу під час брифінгу.
"З 16 країн світу в Україну вже їдуть добровольці, які готові пліч-о-пліч з українським народом боротися з агресором. Їх чисельність перевалила за 1 000 осіб, і заявки продовжують надходити", - заявив він.
Нагадавши, Польща запропонувала ЄС надати Україні 100 млрд євро для відновлення інфраструктури.
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