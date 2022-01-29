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Названы даты нового визита глав МИД Франции и Германии в Украину

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Париж, Суббота 29 января 2022 14:28
Названы даты нового визита глав МИД Франции и Германии в Украину Фото: министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Министры иностранных дел Франции и Германии - Жан Ив Ле Дриан и Анналена Бербок - посетят Украину с новым визитом 7 и 8 февраля. Они попробуют оживить нормандский формат по Донбассу на министерском уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Ле Дриана.

"Я выразил сегодня (главе МИД Украины, - ред.) Дмитрию Кулебе нашу полная поддержка и солидарность с Украиной. Наша мобилизация продолжается, особенно в нормандском формате, для деэскалации напряженности. Я буду находиться с визитом в Украине 7 и 8 февраля с Анналеной Бербок", - отметил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал новый визит глав МИД Франции и Германии и заявил, что на этот раз стороны попытаются активизировать нормандский формат на министерском уровне.

Отметим, ожидается, что через две недели в Берлине пройдет еще одна встреча политических советников "нормандской четверки".

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Франция Германия Нормандский формат
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