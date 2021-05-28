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В Украину едет делегация Конгресса США: обсудят реформы и агрессию России

Автор: Дмитрий Левицкий

Американский сенатор Джин Шахин анонсировала рабочее турне по странам Восточной Европы, которое совершит двухпартийная делегация Конгресса США под ее председательством. Делегация посетит Украину, Литву и Грузию, чтобы подтвердить приверженность США своим партнерам.

Об этом говорится на сайте посольства США в Украине.

Как рассказали в посольстве, находясь в Украине американские сенаторы будут поощрять продолжение реформ, направленных на укрепление демократии, и выражать солидарность с Украиной на фоне российской агрессии.

"Украина и Грузия являются важными партнерами США в борьбе с все более агрессивной Россией, и очень важно, чтобы мы выразили нашу солидарность с народами Украины и Грузии и побудили политических лидеров продолжать проводить необходимые реформы, которые укрепят их демократии", - заявила сенатор Шахин.

Американский сенатор также подчеркнула, что США поддерживают Украину и Грузию в их стремлении реализовать свои евроатлантические амбиции.

"И США стремятся сыграть вспомогательную роль, чтобы сделать членство в НАТО и ЕС реальностью", - сказала она.

Кроме того, как добавили в посольстве, в Литве американские сенаторы планируют встретиться с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, чтобы обсудить последние события в Беларуси.

Напомним, накануне украинский посол Оксана Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние российскому газопроводу "Северный поток-2".

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