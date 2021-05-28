В Україну їде делегація Конгресу США: обговорять реформи та агресію Росії

Як розповіли в посольстві, перебуваючи в Україні американські сенатори будуть заохочувати продовження реформ, спрямованих на зміцнення демократії, та висловлювати солідарність з Україною на тлі російської агресії.

"Україна та Грузія є важливими партнерами США в боротьбі з все більше агресивною Росією, і дуже важливо, щоб ми висловили нашу солідарність з народами України та Грузії та спонукали політичних лідерів продовжувати проводити необхідні реформи, які зміцнять їх демократії", - заявила сенатор Шахін.

Американський сенатор також наголосила, що США підтримують Україну та Грузію у їх прагненні реалізувати свої євроатлантичні амбіції.

"І США прагнуть зіграти допоміжну роль, щоб зробити членство в НАТО і ЄС реальністю", - сказала вона.

Крім того, як додали у посольстві, у Литві американські сенатори планують зустрітися з білоруською опозиціонеркою Світланою Тіхановською, щоб обговорити останні події в Білорусі.