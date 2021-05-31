Україну не запрошуватимуть на саміт НАТО, - Столтенберг
На саміт НАТО 14 червня 2021 року не запрошуватимуть Україну і Грузію. У ньому візьмуть участь тільки країни-учасниці альянсу.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в онлайн форматі.
Зокрема, генсек НАТО заявив, що саміт пройде тільки для союзників, оскільки буде коротким.
"Наступного разу у нас, можливо, буде більше часу. І ми проведемо зустрічі на високому рівні з партнерами. Але я не хочу спекулювати, коли будуть такі зустрічі, але цього разу формат з партнерами не передбачений", - заявив Столтенберг.
За його словами, політика відкритих дверей в НАТО є великим досягненням, яке дозволило поширити демократію і права людини майже по всій Європі після холодної війни.
"Ми продовжуємо роботу з країнами-аспірантами такими як Грузія та Україна. Наш меседж: сфокусуйтеся на реформах, на посиленні збройних сил і служб безпеки, оскільки ми вважаємо, що це найкращий спосіб для євроатлантичної інтеграції", - зазначив Столтенберг.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ і оборони країн НАТО завтра обговорять ситуацію в Україні та Білорусі, а також підготовку до саміту.
До цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував Північноатлантичний альянс за те, що на саміт не запросили Україну, особливо на тлі нарощування російської агресії.
"...ми зрозуміти не можемо, як можна не запросити Україну, як можна не знайти формат участі України в саміті в цьому році", - підкреслив він.