Україну не запрошуватимуть на саміт НАТО, - Столтенберг

На саміт НАТО 14 червня 2021 року не запрошуватимуть Україну і Грузію. У ньому візьмуть участь тільки країни-учасниці альянсу.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в онлайн форматі.

Зокрема, генсек НАТО заявив, що саміт пройде тільки для союзників, оскільки буде коротким.

"Наступного разу у нас, можливо, буде більше часу. І ми проведемо зустрічі на високому рівні з партнерами. Але я не хочу спекулювати, коли будуть такі зустрічі, але цього разу формат з партнерами не передбачений", - заявив Столтенберг.

За його словами, політика відкритих дверей в НАТО є великим досягненням, яке дозволило поширити демократію і права людини майже по всій Європі після холодної війни.

"Ми продовжуємо роботу з країнами-аспірантами такими як Грузія та Україна. Наш меседж: сфокусуйтеся на реформах, на посиленні збройних сил і служб безпеки, оскільки ми вважаємо, що це найкращий спосіб для євроатлантичної інтеграції", - зазначив Столтенберг.