До України з Британії відправлять 30 броньованих "швидких"

Посольство України в Британії закупило на зібрані кошти 30 броньованих карет швидкої допомоги. Половину з них відправлять до нашої країни вже на початку тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства.

"Ми вирішили спрямувати частину коштів, зібраних через платформу withukraine.org, на закупівлю не лише звичайних "швидких", але й броньованих, щоб захистити наших хоробрих медиків", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, всього придбано 30 автомобілів, 15 з них почнуть переправляти в Україну вже на початку тижня.

Нагадаємо, нещодавно в МОЗ назвали кількість обстріляних лікарень і машин швидкої допомоги за час війни.

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