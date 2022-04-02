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До України з Британії відправлять 30 броньованих "швидких"

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Київ, Субота 02 квітня 2022 18:07
До України з Британії відправлять 30 броньованих "швидких" Фото: Британія передасть Україні броньовані швидкі (twitter.com/UkrEmbLondon)
Автор: Марія Кучерявець

Посольство України в Британії закупило на зібрані кошти 30 броньованих карет швидкої допомоги. Половину з них відправлять до нашої країни вже на початку тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства.

"Ми вирішили спрямувати частину коштів, зібраних через платформу withukraine.org, на закупівлю не лише звичайних "швидких", але й броньованих, щоб захистити наших хоробрих медиків", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, всього придбано 30 автомобілів, 15 з них почнуть переправляти в Україну вже на початку тижня.

Нагадаємо, нещодавно в МОЗ назвали кількість обстріляних лікарень і машин швидкої допомоги за час війни.

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