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В Украину в ближайшее время может приехать Папа Римский

Автор: Ольга Белей

В ближайшем будущем глава католической церкви Папа Римский Франциск может посетить Украину. Точная дата визита еще не анонсирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука во время Киевского форума безопасности.

"У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении. Это очень мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства", - заявил Шевчук.

Он также уточнил, что недавно имел возможность лично пообщаться с понтификом. Как выяснилось, Папа Франциск очень интересуется делами Украины.

"Несколько недель назад имел возможность лично общаться с Папой Франциском об Украине. Он очень беспокоится о судьбе простых людей", - резюмировал глава УГКЦ.

Напомним, 12 ноября глава украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук провел в Ватикане аудиенцию с папой Римским Франциском. Во время разговора священнослужители обсудили ситуацию в Украине и войну на Донбассе.

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УГКЦПапа римский