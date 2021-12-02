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В Україну найближчим часом може приїхати Папа Римський

Автор: Ольга Белей

У найближчому майбутньому глава католицької церкви Папа Римський Франциск може відвідати Україну. Точна дата візиту ще не анонсована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави української греко-католицької церкви Святослава Шевчука під час Київського Безпекового Форуму.

"У нас хороша новина. Очікуємо, що відбудеться його візит в Україну. Це ще не оголошено, але ми вже живемо в очікуванні та приготуванні. Це дуже потужний сигнал підтримки нашого народу і нашої держави", - заявив Шевчук.

Він також уточнив, що нещодавно мав можливість особисто поспілкуватися з понтифіком. Як з'ясувалося, Папа Франциск дуже цікавиться справами України.

"Кілька тижнів тому мав можливість особисто спілкуватися з Папою Франциском про Україну. Він дуже турбується про долю простих людей", - резюмував глава УГКЦ.

Нагадаємо, 12 листопада глава української греко-католицької церкви Святослав Шевчук провів у Ватикані аудієнцію з Папою Римським Франциском. Під час розмови священнослужителі обговорили ситуацію в Україні та війну на Донбасі.

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УГКЦПапа римський