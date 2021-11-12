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Глава украинской греко-католической церкви обсудил с Папой Римским ситуацию в Украине

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Ватикан, Пятница 12 ноября 2021 03:01
Глава украинской греко-католической церкви обсудил с Папой Римским ситуацию в Украине Фото: глава УГКЦ обсудил с Папой Римским ситуацию в Украине (news.ugcc.ua)
Автор: Анна Полисученко

Глава украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук провел в Ватикане аудиенцию с папой Римским Франциском. Во время разговора священнослужители обсудили ситуацию в Украине и войну на Донбассе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт УГКЦ.

Важное внимание в ходе разговора было уделено теме гуманитарной ситуации в Украине в условиях пандемии. Блаженнейший Святослав рассказал Римскому Архиерею, что "современное постсоветское пространство живет в условиях, когда богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее".

"Особое обострение добавляет энергетическая война, которая ведется против Украины. На эти проблемы накладывается проблема войны на Востоке Украины, которая не прекращается с 2014 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, Святослав Шевчук затронул тему эмиграции, указав, что за годы независимости из Украины уехали около 10 миллионов человек.

Ранее мы писали, что Папа Римский планирует посетить Украину в 2022 году.

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УГКЦ Папа римский
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