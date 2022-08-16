Украину беспокоят ракетные системы на аэродроме в Беларуси, - Залужный

Беспокойство в Украине вызывают расположенные ракетные системы вдоль государственной границы со стороны Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Залужный во время своего общения с Начальником штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Вейном Дональдом Эйром, ознакомил коллегу с ситуацией на фронте.
Генерал Залужный подчеркнул, что ситуация на поле боя напряженная, но контролируемая. Беспокойство вызывает скопление ЗРК на аэродроме Зябровка, что в Беларуси.
Залужный поблагодарил генерала Эйра за помощь, особенно в подготовке украинских военных.
Напомним, что в Беларуси зафиксировали многие российские ЗРК. По сообщению СМИ, возможен ракетный удар по Украине.
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