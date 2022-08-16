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Україну непокоять ракетні системи на аеродромі в Білорусі, - Залужний

Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (golos.com.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Занепокоєння в Україні викликають розташовані ракетні системи уздовж державного кордону з боку Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Залужний під час свого спілкування з Начальником штабу оборони Збройних сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром, ознайомив колегу із ситуацією на фронті.

Генерал Залужний підкреслив, що ситуація на полі бою напружена, але контрольована. Занепокоєння викликає скупчення ЗРК на аеродромі Зябрівка, що в Білорусі.

Залужний подякував генералу Ейру за допомогу, особливо в підготовці українських військових.

Нагадаємо, що у Білорусі зафіксували багато російських ЗРК. За повідомленням ЗМІ, можливий ракетний удар по Україні.

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