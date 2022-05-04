Украинцы значительно ухудшили отношение к жителям России

К жителям Беларуси положительно относятся лишь 22% (за год показатель ухудшился втрое), отрицательно - 33%, нейтрально - 42%. Зато к жителям России преобладает негативное отношение - 69%. Положительно относятся к ним 8% (за год показатель ухудшился более чем втрое), нейтрально - 20%.

Напомним, в конце апреля 2022 года абсолютное большинство Украины негативно относятся к руководителям Беларуси и России. Антирейтинг Александра Лукашенко составляет 96%, Владимира Путина - 98%.

Опрос проведен 27 апреля 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%