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Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%

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Украина, Пятница 29 апреля 2022 11:15
Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100% Фото: антирейтинг Путина в Украине составляет 98% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В конце апреля 2022 года абсолютное большинство Украины негативно относятся к руководителям Беларуси и России. Антирейтинг Александра Лукашенко составляет 96%, Владимира Путина - 98%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Как отмечают социологи, в течение последних двух месяцев значительно улучшилось отношение украинцев к руководству Польши, Великобритании, США, Турции, Литвы и Франции.

Положительно относятся к президенту Польши Дуде - 92% опрошенных, к премьер-министру Британии Джонсону - 87%, президенту США Байдену - 86%, президенту Турции Эрдогану - 76%, президенту Литвы Науседе - 75%, президенту Франции Макрону - 75%. К президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен положительно относятся 66%.

В то же время, ухудшилось отношение к канцлеру Германии Шольцу: положительно относятся к нему 30%, отрицательно - 54% (в январе 2022 года - 23%). К президенту Германии Штайнмайеру положительно относятся 26%, отрицательно - 44%.

Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%

Напомним, в среднем по 27 странам мира 82% респондентов говорят, что война в Украине составляет большой или значительный риск для мира в целом. При этом 61% говорят, что это относится к их стране.

Опрос проведен 26 апреля 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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