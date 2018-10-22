Украинцы ждут освобождения Крыма после смены власти в Москве, - опрос

Иллюстративное фото (flickr.com/moscow-live)

По сравнению с 2016 годом украинцы стали больше верить в падение режима Путина

В августе 2018 года 48% украинцев считали возвращение Крыма под контроль Украины реальным, а 36% не верили в такую возможность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

В то же время лишь 5% респондентов считают, что такое возвращение возможно в ближайшей перспективе (в мае 2016 года таких оптимистов было 22%).

Среди факторов, которые будут способствовать возвращению украинского контроля над Крымом, респонденты, которые считают возвращение Крыма реальным, чаще всего упоминали смену власти в России (39%), усиление санкционного давления на Россию (32%) и рост уровня жизни в самой Украине (31%).

Как отмечают социологи, такая тройка факторов осталась неизменной по сравнению с маем 2016 рома, лишь несколько выросли надежды на смену власти в России и немного уменьшились надежды на влияние роста благосостояния в Украине.

Силовой вариант возвращения Крыма поддерживают только 10% населения, причем эта доля несколько сократилась (с 14%) по сравнению с маем 2016 годом.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно Центром Разумкова с 16 по 22 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Опрос финансируется по проекту МАТРА посольства Нидерландов. Исследование представлено в рамках проекта "Программа содействия общественной активности "Включайся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и реализуется Pact в Украине.

Напомним, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, подавляющее большинство (69%) населения Украины считает, что Крым должен и дальше оставаться частью Украины, и этот процент является неизменным по сравнению с маем 2016 годом.

Напомним, что по данным опроса КМИС и "Левада-центра", в сентябре 2018 года объединиться в одну страну хотели бы 4% украинцев и 16% жителей России. По сравнению с февралем 2018 года поддержка объединения среди украинцев не изменилась, среди жителей России выросла с 10% до 16%. Таким образом, общая тенденция сохраняется - почти 90% населения считают, что Украина должна быть независимым государством.