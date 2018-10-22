Принадлежность Крыма к России признают только 4% украинцев, - опрос

Фото: Крым - это Украина (Dan Kitwood/Getty Images)

Украинцы не признают оккупацию Крыма Россией и против любых договоренностей с Кремлем

В августе 2018 года только 4,4% украинцев признавали принадлежность Крыма к России, что меньше, чем в 2016 году (7,2%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Подавляющее большинство (68,9%) населения Украины считает, что Крым должен и дальше оставаться частью Украины, и этот процент является неизменным по сравнению с маем 2016 года.

Поддерживают существование Крыма как отдельного государственного образования 12,5% (столько же, как и в 2016 году).

Большинство населения Украины (66%) считают неприемлемым предложение "обменять" Крым на Донбасс, то есть, признать аннексирован Крым российским в обмен на уход России с оккупированных территорий Донбасса (поддерживают такой "обмен" 16%).

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно Центром Разумкова с 16 по 22 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Опрос финансируется по проекту МАТРА посольства Нидерландов. Исследование представлено в рамках проекта "Программа содействия общественной активности "Включайся!", который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и реализуется Pact в Украине.

Напомним, что по данным опроса КМИС и "Левада-центра", в сентябре 2018 года объединиться в одну страну хотели бы 4% украинцев и 16% жителей России. По сравнению с февралем 2018 года поддержка объединения среди украинцев не изменилась, среди жителей России выросла с 10% до 16%. Таким образом, общая тенденция сохраняется - почти 90% населения считают, что Украина должна быть независимым государством.