ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Принадлежность Крыма к России признают только 4% украинцев, - опрос

Новости » Общество    22.10.2018 - 13:24
Фото: Крым - это Украина (Dan Kitwood/Getty Images)
Фото: Крым - это Украина (Dan Kitwood/Getty Images)

Украинцы не признают оккупацию Крыма Россией и против любых договоренностей с Кремлем

В августе 2018 года только 4,4% украинцев признавали принадлежность Крыма к России, что меньше, чем в 2016 году (7,2%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Подавляющее большинство (68,9%) населения Украины считает, что Крым должен и дальше оставаться частью Украины, и этот процент является неизменным по сравнению с маем 2016 года.

Поддерживают существование Крыма как отдельного государственного образования 12,5% (столько же, как и в 2016 году).

Принадлежность Крыма к России признают только 4% украинцев, - опрос

Большинство населения Украины (66%) считают неприемлемым предложение "обменять" Крым на Донбасс, то есть, признать аннексирован Крым российским в обмен на уход России с оккупированных территорий Донбасса (поддерживают такой "обмен" 16%).

Принадлежность Крыма к России признают только 4% украинцев, - опрос

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно Центром Разумкова с 16 по 22 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Опрос финансируется по проекту МАТРА посольства Нидерландов. Исследование представлено в рамках проекта "Программа содействия общественной активности "Включайся!", который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и реализуется Pact в Украине.

Напомним, что по данным опроса КМИС и "Левада-центра", в сентябре 2018 года объединиться в одну страну хотели бы 4% украинцев и 16% жителей России. По сравнению с февралем 2018 года поддержка объединения среди украинцев не изменилась, среди жителей России выросла с 10% до 16%. Таким образом, общая тенденция сохраняется - почти 90% населения считают, что Украина должна быть независимым государством.

В 2018 году уменьшилось количество иностранных судов, заходящих в порты оккупированного Крыма, - МинВОТ Мэдисон выразила надежду, что конфликт на Донбассе скоро завершится
Новости Украины ДонбассКрымопрос Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь