Украинцы завоевали восемь наград на чемпионате Европы по спортивной акробатике

Спортсмены национальной сборной Украины в различных видах программы завоевали восемь наград по итогам чемпионата Европы по спортивной акробатике среди взрослых и юниоров, который проходил с 26 октября по 4 ноября 2019 в года в г. Холон (Израиль). Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

Дуэт в составе Виктории Козловской и Валерии Кобец занял второе место в динамическом упражнении среди женщин.

Также серебряную награду в динамическом упражнении и бронзовую в многоборье получили женская пара Мария Табачинская и Юлия Пилипьяк.

Еще одно серебро в динамических упражнениях получило трио в составе: Александры Мальчук, Дарьи Помяновской, Виктории Куницкой. На счету этой женской тройки серебро в балансовых упражнениях и бронза в многоборье.

В соревнованиях среди мужчин серебряную награду в динамическом упражнении завоевали Богдан Пограничный и Даниил Стецюк. Станислав Кокурудз, Юрий Савка, Юрий Пуш и Тарас Яруш стали бронзовыми призерами соревнований среди мужских акробатических групп в динамическом упражнении.

Напомним, украинские синхронистки завоевали семь наград чемпионата Европы среди юниоров.