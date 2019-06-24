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Украинские синхронистки завоевали семь наград чемпионата Европы среди юниоров

Новости » Спорт    24.06.2019 - 14:21
Украинские синхронистки завоевали семь наград чемпионата Европы среди юниоров
Фото: юные украинские синхронистки (sport.gov.ua)

В соревнованиях принимали участие спортсмены из более чем 20 стран

Украинки завоевали семь наград чемпионата Европы по синхронному плаванию среди юниоров, который в эти выходные завершился в столице Чехии. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

Первые награды украинки одержали в групповых упражнениях технической программы. Вице-чемпионский титул завоевала команда в составе Александры Бордовой, Софии Стуленковой, Ангелины Овчинниковой, Олеси Деревянченко, Дарьи Корнеевой, Анастасии Кулик, Анны Носовой и Екатерины Стуленковой. В этом же составе девушки стали вторыми и в групповых упражнениях произвольной программы.

Серебряными призерами первенства стали Александра Бордовая в паре с Анной Носовой в соревнованиях дуэтов в технической и произвольной программах. Личное серебро в своем активе имеет Анастасия Солдатенкова (соло произвольное) и Александра Бордовая (соло техническое).

Бронзовые награды в актив "сине-желтых" в комби группе завоевали: Александра Бордовая, Дарья Корнеева, София Стуленкова, Олеся Деревянченко, Валерия Шило, Анастасия Кулик, Евгения Лихман, Анна Носова, Екатерина Стуленковои и Ангелина Овчинникова.

Напомним, Международная федерация плавания (FINA) признала 20-летнюю украинку Елизавету Яхно лучшей в синхронном плавании среди женщин по итогам 2018 года.

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