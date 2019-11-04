Українці здобули вісім нагород чемпіонату Європи зі спортивної акробатики

Спортсмени національної збірної України у різних видах програми вибороли вісім нагород за підсумками чемпіонату Європи зі спортивної акробатики серед дорослих та юніорів, який проходив з 26 жовтня по 4 листопада 2019 року у м. Холон (Ізраїль). Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Дует у складі Вікторії Козловської та Валерії Кобець посіли друге місце у динамічній вправі серед жінок.

Також срібну нагороду у динамічній вправі та бронзову в багатоборстві здобули жіноча пара Марія Табачінская та Юлія Піліп’як.

Ще одне срібло в динамічних вправах здобуло тріо у складі: Олександри Мальчук, Дар’ї Пом'яновської, Вікторії Куницької. На рахунку цієї жіночої трійки срібло в балансових вправах та бронза в багатоборстві.

У змаганнях серед чоловіків срібну нагороду в динамічній вправі завоювали Богдан Пограничний та Даниїл Стецюк. Станіслав Кокурудз, Юрій Савка, Юрій Пуш та Тарас Яруш стали бронзовими призерами змагань серед чоловічих акробатичних груп в динамічній вправі.

Нагадаємо, українські синхроністки завоювали сім нагород чемпіонату Європи серед юніорів.