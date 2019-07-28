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Украинцы завоевали рекордное количество медалей на Олимпийском фестивале

Новости » Спорт    28.07.2019 - 12:52
Украинцы завоевали рекордное количество медалей на Олимпийском фестивале
Фото: юные украинские олимпийцы (noc-ukr.org)

В активе наших атлетов 25 медалей

Украинские спортсмены завоевали 25 наград на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку (Азербайджан). Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины, это рекордное количество медалей для юных украинских олимпийцев за всю историю выступлений на летних фестивалях.

В активе наших атлетов 8 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых наград.

Украина в итоге заняла шестое место в общекомандном зачете среди 48 стран-участниц. Нашу страну в Баку представляли 68 спортсменов. Юные атлеты выступили в велоспорте, волейболе, дзюдо, спортивной борьбе, легкой атлетике, плавании и спортивной гимнастике.

Следующий летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль в 2021 году будет принимать словацкий город Банська-Быстрица.

Напомним, Украина завоевала 51 награду на Европейских играх-2019.

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