Украинцы завоевали рекордное количество медалей на Олимпийском фестивале

Фото: юные украинские олимпийцы (noc-ukr.org)

В активе наших атлетов 25 медалей

Украинские спортсмены завоевали 25 наград на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку (Азербайджан). Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины, это рекордное количество медалей для юных украинских олимпийцев за всю историю выступлений на летних фестивалях.

В активе наших атлетов 8 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых наград.

Літній Олімпійський фестиваль-2019 завершено!



В Баку відбулася урочиста церемонія закриття ХV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю.



Прапор України на сцену Crystall Hall винесла наша чемпіонка Баку-2019 у стрибках у довжину Марія Горєлова. pic.twitter.com/o0TlxI9DY2 — НОК України (@OlympicUA) July 28, 2019

Украина в итоге заняла шестое место в общекомандном зачете среди 48 стран-участниц. Нашу страну в Баку представляли 68 спортсменов. Юные атлеты выступили в велоспорте, волейболе, дзюдо, спортивной борьбе, легкой атлетике, плавании и спортивной гимнастике.

Следующий летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль в 2021 году будет принимать словацкий город Банська-Быстрица.

Напомним, Украина завоевала 51 награду на Европейских играх-2019.