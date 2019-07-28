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Українці здобули рекордну кількість медалей на Олімпійському фестивалі

Новини » Спорт    28.07.2019 - 12:52
Українці здобули рекордну кількість медалей на Олімпійському фестивалі
Фото: юні українські олімпійці (noc-ukr.org)

В активі наших атлетів 25 медалей

Українські спортсмени здобули 25 нагород на літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в Баку (Азербайджан). Як повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України, це рекордна кількість медалей для юних українських олімпійців за всю історію виступів на літніх фестивалях. 

В активі наших атлетів 8 золотих, 7 срібних і 10 бронзових нагород.

Україна в підсумку посіла шосте місце в загальнокомандному заліку серед 48 країн-учасниць. Нашу країну в Баку представляли 68 спортсменів. Юні атлети виступили у велоспорті, волейболі, дзюдо, спортивній боротьбі, легкій атлетиці, плаванні та спортивній гімнастиці.

Наступний літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль в 2021 році прийматиме словацьке місто Банська-Бистриця.

Нагадаємо, Україна завоювала 51 нагороду на Європейських іграх-2019.

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