Украинцы собрали полный комплект наград Олимпийского юношеского фестиваля

Фото: гимнасты Илья Ковтун, Владимир Костюк и Назар Чепурной (noc-ukr.org)

Первые награды получили борцы

Семь наград за один соревновательный день удалось завоевать спортсменам украинской сборной на XV летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, в эти дни проходит в столице Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

Первые награды в медальной копилки Украины получили борцы. "Серебро" завоевал представитель греко-римского стиля Александр Яковлев. Марьян Голубовский (Грок-римская борьба, 65 кг), Иван Терзи (вольная борьба, 51 кг), Иван Семенов (вольная борьба, 65 кг) стали бронзовыми призерами соревнований.

Украинцы ткаож завоевали награды высшей пробы в спортивной гимнастике. Илья Ковтун, Назар Чепурной и Владимир Костюк одержали победу в командном многоборье.

Одну золоту, дві срібні і чотири бронзові нагороди приніс Україні другий день змагань ХV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю у Баку (Азербайджан).



Завтра буде новий день і нові здобутки - вболіваємо за наших у Баку! @EYOFBaku2019 pic.twitter.com/SS5PSJrMO0 — НОК України (@OlympicUA) July 23, 2019

Напомним, Украина завоевала 51 награду на Европейских играх-2019.