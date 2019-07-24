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Украинцы собрали полный комплект наград Олимпийского юношеского фестиваля

Новости » Спорт    24.07.2019 - 14:02
Украинцы собрали полный комплект наград Олимпийского юношеского фестиваля
Фото: гимнасты Илья Ковтун, Владимир Костюк и Назар Чепурной (noc-ukr.org)

Первые награды получили борцы

Семь наград за один соревновательный день удалось завоевать спортсменам украинской сборной на XV летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, в эти дни проходит в столице Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

Первые награды в медальной копилки Украины получили борцы. "Серебро" завоевал представитель греко-римского стиля Александр Яковлев. Марьян Голубовский (Грок-римская борьба, 65 кг), Иван Терзи (вольная борьба, 51 кг), Иван Семенов (вольная борьба, 65 кг) стали бронзовыми призерами соревнований.

Украинцы ткаож завоевали награды высшей пробы в спортивной гимнастике. Илья Ковтун, Назар Чепурной и Владимир Костюк одержали победу в командном многоборье.

Напомним, Украина завоевала 51 награду на Европейских играх-2019.

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