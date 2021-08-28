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Украинцы завоевали еще три золотые медали на Паралимпиаде

Автор: Александр Белоус

Украинские спортсмены 28 августа завоевали еще три "золота" на Паралимпиаде-2020 в Токио. Три медали получены в плавании, а обще их количество достигло девяти.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на пресс-службу Паралимпиады.

В частности, Елизавета Мерешко победила в заплыве на 100 м брассом (класс - SB5).

Кроме того, Денис Дубров занял первое место в индивидуальной комплексной гонке на 200 метров (класс SM8).

В заплыве на 100 м на спине (класс S11) победил 17-летний Михаил Сербин, второе место в этой гонке также занял украинец Виктор Смирнов.

В командном зачете Украина поднялась на пятое место: девять золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Ранее 28 августа, обладателем золотой медали стал Евгений Богодайко на дистанции 100 метров брассом (класс - S6).

Кроме того, Максим Крипак победил на дистанции 100 метров (класс S10) вольным стилем, установив новый мировой рекорд.

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Олимпиада 2020