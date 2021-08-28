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Українці завоювали ще три золоті медалі на Паралімпіаді

Автор: Олександр Білоус

Українські спортсмени 28 серпня завоювали ще три "золота" на Паралімпіаді-2020 в Токіо. Три медалі отримані в плаванні, а загально їх кількість досягла дев'яти.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу Паралімпіади.

Зокрема, Єлизавета Мерешко перемогла в запливі на 100 м брасом (клас - SB5).

Крім того, Денис Дубров посів перше місце в індивідуальній комплексній гонці на 200 метрів (клас SM8).

У запливі на 100 м на спині (клас S11) переміг 17-річний Михайло Сербін, друге місце в цій гонці також зайняв українець Віктор Смирнов.

У командному заліку Україна піднялася на п'яте місце: дев'ять золотих, 17 срібних і 9 бронзових медалей.

Раніше 28 серпня, володарем золотої медалі став Євген Богодайко на дистанції 100 метрів брасом (клас - S6).

Крім того, Максим кріпак переміг на дистанції 100 метрів (клас S10) вільним стилем, встановивши новий світовий рекорд.

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Олімпіада 2020