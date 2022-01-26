Украинцы застряли в Стамбуле из-за непогоды. Они вылетят сегодня двумя рейсами

Сегодня, 26 января, из Стамбула в Киев вылетел первый рейс со 130 пассажирами на борту. В частности, на нем летят украинцы, которые застряли в Стамбуле из-за непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера МИД Украины Олега Николенко в Twitter .

"Стамбул: по информации авиаперевозчиков, в течение часа (около 15:00) в Киев должен вылететь первый рейс со 130 пассажирами на борту. Вечером планируется другой рейс для еще 180 человек", - написал Николенко.

При этом он добавил, что консулы работают, чтобы все украинцы из отмененных рейсов вернулись домой.

Согласно табло аэропорта Стамбула, самолет с украинцами вылетел в 15:05 по местному времени.