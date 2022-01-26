Українці застрягли в Стамбулі через негоду. Вони вилетять сьогодні двома рейсами

Сьогодні, 26 січня, зі Стамбула до Києва вилетів перший рейс зі 130 пасажирами на борту. Зокрема, на ньому летять українці, які застрягли в Стамбулі через негоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера МЗС України Олега Ніколенка в Twitter .

"Стамбул: за інформацією авіаперевізників, протягом години (близько 15:00) до Києва повинен вилетіти перший рейс зі 130 пасажирами на борту. Увечері планується інший рейс для ще 180 осіб", - написав Ніколенко.

При цьому він додав, що консули працюють, щоб всі українці зі скасованих рейсів повернулися додому.

Згідно табло аеропорту Стамбула, літак з українцями вилетів о 15: 05 за місцевим часом.