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Украинцы застряли в Казахстане. МИД назвал количество граждан

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины оказывает помощь группе украинцев, застрявшей в охваченном протестами Казахстане. Сейчас в посольство за помощью обратились более 40 граждан Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

"На это время в посольство обратились 43 гражданина. Все они пассажиры отмененных авиарейсов из Алматы и Нур-Сулатана. Угроз безопасности украинцев нет. Они обеспечении временным жильем и едой, дипломаты поддерживают с ними регулярную связь", - сказал он.

Николенко отметил, что завтра власти Казахстана, по предварительной информации, планируют возобновление работы международного аэропорта в Алматы. Украинское посольство уже договаривается с перевозчиком о возвращении украинцев домой по ближайшей возможности.

"Информация о попадании наших граждан в чрезвычайные ситуации на фоне событий в Казахстане пока отсутствует. В случае необходимости помощи, немедленно обращаться в посольство", - добавил представитель МИД.

Напомним, сегодня в МИД заявили, что в Казахстане застряла группа украинцев, которые не смогли самолетом вернуться домой. Украинские дипломаты искали для них рейс.

Больше о ситуации читайте в материале "Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане".

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МИД УкраиныКазахстанАлматы