Українці застрягли в Казахстані. МЗС назвало кількість громадян

Міністерство закордонних справ України надає допомогу групі українців, які застрягли в охопленому протестами Казахстані. Наразі до посольства за допомогою звернулися понад 40 громадян України.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник українського МЗС Олег Ніколенко.

"Нині до посольства звернулися 43 громадянина. Усі вони пасажири скасованих авіарейсів із Алмати та Нур-Сулатана. Загроз безпеці українців немає. Вони забезпеченні тимчасовим житлом та їжею, дипломати підтримують із ними регулярний зв‘язок", - сказав він.

Ніколенко зазначив, що завтра влада Казахстану, за попередньою інформацією, планує відновлення роботи міжнародного аеропорту в Алмати. Українське посольство вже домовляється з перевізником про повернення українців додому за найближчої нагоди.

"Інформація про потрапляння наших громадян в надзвичайні ситуації на тлі подій в Казахстані наразі відсутня. У разі потреби допомоги, негайно звертатися до посольства", - додав представник МЗС.