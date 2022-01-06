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Українці застрягли в Казахстані. МЗС назвало кількість громадян

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України надає допомогу групі українців, які застрягли в охопленому протестами Казахстані. Наразі до посольства за допомогою звернулися понад 40 громадян України.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник українського МЗС Олег Ніколенко.

"Нині до посольства звернулися 43 громадянина. Усі вони пасажири скасованих авіарейсів із Алмати та Нур-Сулатана. Загроз безпеці українців немає. Вони забезпеченні тимчасовим житлом та їжею, дипломати підтримують із ними регулярний зв‘язок", - сказав він.

Ніколенко зазначив, що завтра влада Казахстану, за попередньою інформацією, планує відновлення роботи міжнародного аеропорту в Алмати. Українське посольство вже домовляється з перевізником про повернення українців додому за найближчої нагоди.

"Інформація про потрапляння наших громадян в надзвичайні ситуації на тлі подій в Казахстані наразі відсутня. У разі потреби допомоги, негайно звертатися до посольства", - додав представник МЗС.

Нагадаємо, сьогодні в МЗС заявили, що в Казахстані застрягла група українців, які не змогли літаком повернутися додому. Українські дипломати шукали для них рейс.

Більше про ситуацію читайте в матеріалі "Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані".

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