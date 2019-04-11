Украинцы зарабатывают меньше всех в Европе

Зарплаты в Украине самые низкие в Европе. Об этом заявили в комитете Верховной рады по вопросам социальной политики в ходе слушаний "Проблемы формирования заработной платы в бюджетной сфере и на государственных предприятиях", сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

В ходе слушаний отмечалось, что сегодня в стране существует глубокая диспропорция между высокой стоимостью жизни и низкой ценой труда.

"Как следствие, Украина занимает последнее место в Европе по уровню трудовых доходов граждан - в 2018 году украинская среднемесячная зарплата составила 8865 грн или 277 евро и превысила только минимальную зарплату в Болгарии - 261 евро - самую низкую среди стран Европейского союза", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в ходе слушаний указывалось, что следствием последних законодательных изменений в сфере трудового законодательства и использования заниженных размеров государственных социальных стандартов стало сокращение соотношения между зарплатой работников низкой квалификации и профессионалов и общая компрессия Единой тарифной сетки.

"Следовательно, происходит систематическая недоплата работникам бюджетной сферы по сравнению с оплатой труда с аналогичными характеристиками в небюджетной сфере и нивелирование престижности работы в государственном секторе", - сообщили в Раде.

Напомним, в конце марта сообщалось, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в феврале 2019 года составила 9429 грн, увеличившись по сравнению с февралем прошлого года на 20,4%.

Как писало РБК-Украина ранее, в Кабинете министров Украины прогнозируют, что по итогам 2019 года размер средней зарплаты в Украине составит 12 тысяч гривен.