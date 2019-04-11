ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцы зарабатывают меньше всех в Европе

Новости » Общество    11.04.2019 - 13:59
Украинцы зарабатывают меньше всех в Европе
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В ВР заявили о глубокой диспропорции между стоимостью жизни и низкой оплатой труда в Украине

Зарплаты в Украине самые низкие в Европе. Об этом заявили в комитете Верховной рады по вопросам социальной политики в ходе слушаний "Проблемы формирования заработной платы в бюджетной сфере и на государственных предприятиях", сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

В ходе слушаний отмечалось, что сегодня в стране существует глубокая диспропорция между высокой стоимостью жизни и низкой ценой труда.

"Как следствие, Украина занимает последнее место в Европе по уровню трудовых доходов граждан - в 2018 году украинская среднемесячная зарплата составила 8865 грн или 277 евро и превысила только минимальную зарплату в Болгарии - 261 евро - самую низкую среди стран Европейского союза", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в ходе слушаний указывалось, что следствием последних законодательных изменений в сфере трудового законодательства и использования заниженных размеров государственных социальных стандартов стало сокращение соотношения между зарплатой работников низкой квалификации и профессионалов и общая компрессия Единой тарифной сетки.

"Следовательно, происходит систематическая недоплата работникам бюджетной сферы по сравнению с оплатой труда с аналогичными характеристиками в небюджетной сфере и нивелирование престижности работы в государственном секторе", - сообщили в Раде.

Напомним, в конце марта сообщалось, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в феврале 2019 года составила 9429 грн, увеличившись по сравнению с февралем прошлого года на 20,4%.

Как писало РБК-Украина ранее, в Кабинете министров Украины прогнозируют, что по итогам 2019 года размер средней зарплаты в Украине составит 12 тысяч гривен.

В Кабмине предлагают разрешить не выходить на работу при задержках зарплаты В Украине сократилась задолженность по выплате зарплат
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины зарплата
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь