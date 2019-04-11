Українці заробляють найменше в Європі

Ілюстративне фото (Віталій Носач / РБК-Україна)

У ВР заявили про глибоку диспропорцію між вартістю життя і низькою оплатою праці в Україні

Зарплати в Україні найнижчі у Європі. Про це заявили у комітеті Верховної ради з питань соціальної політики у ході слухань "Проблеми формування заробітної плати у бюджетній сфері та на державних підприємствах", повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

У ході слухань зазначалося, що сьогодні в країні існує глибока диспропорція між високою вартістю життя і низькою ціною праці.

"Як наслідок, Україна посідає останнє місце в Європі за рівнем трудових доходів громадян - у 2018 році українська середньомісячна зарплата становила 8 865 грн або 277 євро і перевищила тільки мінімальну зарплату в Болгарії - 261 євро - найнижчу серед країн Європейського союзу", - підкреслюється у повідомленні.

Крім того, у ході слухань вказувалося, що наслідком останніх законодавчих змін у сфері трудового законодавства та використання занижених розмірів державних соціальних стандартів стало скорочення співвідношення між зарплатою працівників низької кваліфікації та професіоналів і загальна компресія Єдиної тарифної сітки.

"Відтак, відбувається систематична недоплата працівникам бюджетної сфери порівняно з оплатою праці з аналогічними характеристиками в небюджетній сфері та нівелювання престижності роботи в державному секторі", - поінформували в Раді.

Нагадаємо, у кінці березня повідомлялося, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в лютому 2019 року склала 9429 грн, збільшившись в порівнянні з лютим минулого року на 20,4%.

Як писало РБК-Україна раніше, у Кабінеті міністрів України прогнозують, що за підсумками 2019 року розмір середньої зарплати в Україні складе 12 тисяч гривень.