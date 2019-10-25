Украинцы заняли первое место по разрешениям на жительство в ЕС

Фото: флаг ЕС (flickr.com european_parliament)

Почти все граждане Украины, получившие вид на жительство, уехали в Польшу

Страны Европейского союза в 2018 году выдали гражданам других стран 3,225 млн первых видов на жительство, что на 0,4% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Евростат.

По данным статистического ведомства ЕС, в 2018 году граждане Украины получили 527 тыс. видов на жительство, из которых 78% в Польше, и снова заняли первое место.

ec.europa.eu

Далее идут граждане Китая (206 тыс., из которых почти половина в Великобритании), Индии (197тыс., из которых 38% в Великобритании), Сирии (174 тыс., из которых 71% в Германии), Беларусь (138 тыс., из которых 92% в Польше), Марокко (127 тыс., из которых 45% в Испании), США (120 тыс., из которых 36% в Великобритании), Бразилии (88 тыс., из которых 32% в Португалии), Турции (80 тыс., из которых 29% в Германии) и России (75, из которых 18% в Германии).

В 2018 году выдан в Польше было выдано 635 тыс. видов на жительство (20% от общего количества разрешений, выданных в ЕС), далее следуют Германия (544 тыс. или 17%), Великобритания (451 тыс. или 14%), Франция (265 тыс. или 8%), Испания (260 тыс., также 8%), Италия (239 тыс. или 7%) и Швеция (125 тыс., или 4%).

Напомним, по данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", в конце октября 2019 года самой большой угрозой для Украины граждане считали массовый выезд украинцев за границу (56%). При этом около 45% угрозами считают экономический упадок и обнищание населения.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2024 года. МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,039 млн человек. Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится на 1 млн человек.