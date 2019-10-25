ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці посіли перше місце за дозволами на проживання в ЄС

Новини » Суспільство    25.10.2019 - 12:45
Українці посіли перше місце за дозволами на проживання в ЄС
Фото: прапор ЄС (flickr.com european_parliament)

Майже всі громадяни України, які отримали дозвіл на проживання, поїхали до Польщі

Країни Європейського союзу в 2018 році видали громадянам інших країн 3,225 млн перших дозовлів на проживання, що на 0,4% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євростат.

За даними статистичного відомства ЄС, в 2018 році громадяни України отримали 527 тис. дозволів на проживання, з яких 78% у Польщі, і знову зайняли перше місце.

Українці посіли перше місце за дозволами на проживання в ЄС

ec.europa.eu

Далі йдуть громадяни Китаю (206 тис., з яких майже половина у Великій Британії), Індії (197тыс., з яких 38% у Великій Британії), Сирії (174 тис., з яких 71% у Німеччині), Білорусь (138 тис., з яких 92% у Польщі), Марокко (127 тис., з яких 45% в Іспанії), США (120 тис., з яких 36% у Великій Британії), Бразилії (88 тис., з яких 32% в Португалії), Туреччини (80 тис., з яких 29% у Німеччині) і Росії (75, з яких 18% у Німеччині).

В 2018 році видано у Польщі було видано 635 тис. видів на проживання (20% від загальної кількості дозволів, виданих в ЄС), далі йдуть Німеччина (544 тис. чи 17%), Велика Британія (451 тис., або 14%), Франція (265 тис. чи 8%), Іспанія (260 тис., також 8%), Італія (239 тис. чи 7%) і Швеція (125 тис., або 4%).

Нагадаємо, за даними опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", в кінці жовтня 2019 року найбільшою загрозою для України громадяни вважали масовий виїзд українців за кордон (56%). При цьому близько 45% загрозами вважають економічний занепад і зубожіння населення.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2024 року. МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися і на кінець 2024 року складе 41,039 млн осіб. Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться на 1 млн осіб.

Посли ЄС сьогодні розглянуть відтермінування Brexit Європарламент назвав помилкою відмову у вступі до ЄС Албанії та Північної Македонії
Новини України Евросоюзмиграциявид на жительство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся