Украинцы назвали самую большую угрозу для страны

Фото: аэропорт (РБК-Украина)

Обнищание заняло только второе место среди угроз

В конце октября 2019 года самой большой угрозой для Украины граждане считали массовый выезд украинцев за границу (56%). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

По данным опроса, около 45% угрозами считают экономический упадок и обнищание населения. От 30% до 40% считают угрозами ухудшения здоровья нации, экологические катастрофы, полномасштабную войну Россией, рост преступности, деградацию и вымирание населения.

От 20% до 30% назвали развал страны, девальвацию гривны, безвластия и массовые беспорядки.

От 13% до 17% угрозами считают установление диктатуры, голод, международную изоляцию Украины и терроризм.

"За последние три месяца ощутимо возросла актуальность таких угроз как ухудшение здоровья нации, экологических катастроф, войны с Россией. Однако снизилась угроза девальвации гривны, инфляции", - отмечают социологи.

Социологическая группа "Рейтинг" провела исследование 19-22 октября 2019 года среди 2500 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Как сообщало РБК-Украина, важнейшими проблемами, которые волновали граждан Украины в конце 2018 года, были социально-экономические.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2024 года. МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,039 млн человек. Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится на 1 млн человек.