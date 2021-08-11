Украинцы задолжали за коммуналку более 65 млрд гривен
Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за июнь 2021 года сократилась на 2,5 млрд гривен. По состоянию на конец июня 2021 года долги составили 66,3 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную служба статистики Украины (Госстат).
По данным статистического ведомства, по состоянию на 30 июня долги украинцев составили:
- За поставку и распределение природного газа - 24,7 млрд гривен,
- За поставку тепловой энергии и горячей воды - 21,5 млрд гривен,
- За централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,4 млрд гривен,
- За управление многоквартирным домом - 5,5 млрд гривен,
- За обращение с бытовыми отходами - 1,2 млрд гривен,
- За поставки и распределение электрической энергии - 7,1 млрд гривен.