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Українці заборгували за комуналку понад 65 млрд гривень

Автор: Олександр Білоус

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за червень 2021 року скоротилася на 2,5 млрд гривень. Станом на кінець червня 2021 року борги склали 66,3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну служба статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, станом на 30 Червня борги українців склали:

  • За постачання та розподіл природного газу - 24,7 млрд гривень,
  • За постачання теплової енергії та гарячої води - 21,5 млрд гривень,
  • За централізоване водопостачання та водовідведення - 6,4 млрд гривень,
  • За управління багатоквартирним будинком - 5,5 млрд гривень,
  • За поводження з побутовими відходами - 1,2 млрд гривень,
  • За постачання та розподіл електричної енергії - 7,1 млрд гривень.

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Державна служба статистики