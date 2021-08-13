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Украинцы выманивали деньги у польских пенсионеров. Им грозит до 8 лет тюрьмы

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Польша, Пятница 13 августа 2021 23:02
Украинцы выманивали деньги у польских пенсионеров. Им грозит до 8 лет тюрьмы Фото: украинцы в Польше выманивали деньги у пенсионеров (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украинцы выманивали деньги у польских пенсионеров. Теперь им грозит до 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Poland.

Трое граждан Украины подозреваются в выманиванни денег у пожилых людей методом "на внука". Их жертвы заплатили мошенникам более 90 000 злотых. Мужчины задержаны на территории Западнопоморского и Великопольского воеводств.

Младший, 22-летний, и старший, 31-летний гражданин, выманили у двух жительниц города Замостье более 50 000 злотых. Оба подозреваются в мошенничестве на территории и других городов.

"Они вместе с третьим мужчиной в возрасте 29 лет на территории города Томашув-Любельской выманивали деньги в жительницы этого города. Женщина заплатила мужчинам 14 000 злотых. Другая женщина, пенсионерка из города Янов-Подляски заплатила 24 000 злотых. Мужчин подозревают в преступлении и на территории города Кошалин, где они выманили у жительницы 17 000 злотых", - говорит комиссар воеводской комендатуры полиции в Люблине Анна Камоля.

Дополнительно один из задержанных, 22-летний гражданин Украины, будет отвечать за хранение наркотических веществ.

Ранее мы писали, что в Польше семеро неизвестных напали на украинца.

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