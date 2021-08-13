Українці виманювали гроші у польських пенсіонерів. Їм загрожує до 8 років в'язниці

Українці виманювали гроші у польських пенсіонерів. Тепер їм загрожує до 8 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Poland .

Троє громадян України підозрюються у виманюванні грошей у літніх людей методом "на онука". Їхні жертви заплатили шахраям понад 90 000 злотих. Чоловіки затримані на території Західнопоморського та Великопольського воєводств.

Молодший, 22-річний, і старший, 31-річний громадянин, виманили у двох мешканок міста Замостя більше 50 000 злотих. Обидва підозрюються в шахрайстві на території й інших міст.

"Вони разом з третім чоловіком у віці 29 років на території міста Томашув-Любельський виманювали гроші в мешканки цього міста. Жінка заплатила чоловікам 14 000 злотих. Інша жінка, пенсіонерка з міста Янів-Підляські заплатила 24 000 злотих. Чоловіків підозрюють у злочині й на території міста Кошалін, де вони виманили у мешканки 17 000 злотих", - говорить комісар воєводської комендатури поліції в Любліні Анна Камоля.

Додатково один із затриманих, 22-річний громадянин України, відповідатиме за зберігання наркотичних речовин.