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Українці виманювали гроші у польських пенсіонерів. Їм загрожує до 8 років в'язниці

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Польща, П'ятниця 13 серпня 2021 23:02
Українці виманювали гроші у польських пенсіонерів. Їм загрожує до 8 років в'язниці Фото: українці в Польщі виманювали гроші у пенсіонерів (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Українці виманювали гроші у польських пенсіонерів. Тепер їм загрожує до 8 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Poland.

Троє громадян України підозрюються у виманюванні грошей у літніх людей методом "на онука". Їхні жертви заплатили шахраям понад 90 000 злотих. Чоловіки затримані на території Західнопоморського та Великопольського воєводств.

Молодший, 22-річний, і старший, 31-річний громадянин, виманили у двох мешканок міста Замостя більше 50 000 злотих. Обидва підозрюються в шахрайстві на території й інших міст.

"Вони разом з третім чоловіком у віці 29 років на території міста Томашув-Любельський виманювали гроші в мешканки цього міста. Жінка заплатила чоловікам 14 000 злотих. Інша жінка, пенсіонерка з міста Янів-Підляські заплатила 24 000 злотих. Чоловіків підозрюють у злочині й на території міста Кошалін, де вони виманили у мешканки 17 000 злотих", - говорить комісар воєводської комендатури поліції в Любліні Анна Камоля.

Додатково один із затриманих, 22-річний громадянин України, відповідатиме за зберігання наркотичних речовин.

Раніше ми писали, що у Польщі семеро невідомих напали на українця.

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