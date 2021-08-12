В Польше протестуют против закона о телерадиовещании: что происходит
Польский Сейм принял закон, который вносит изменения в правила выдачи лицензий на телерадиовещание. В результате чего, под зданием Сейма вспыхнули протесты среди противников данного решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Так, поправка к закону о вещании была принята депутатами в среду вечером.
За законопроект проголосовали 228 депутатов, против - 216, воздержались - 10.
Согласно документу, в Польше разрешение на вещание имеют только те СМИ, в которых доля иностранного капитала не превышает 49%, за исключением случаев, когда телерадиокомпания базируется в Европейском экономическом пространстве, в который входят ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.
Противники закона утверждают, что он ведет к ограничению свободы СМИ.
Известно, что несколько сотен человек вышли на митинг с флагами и транспарантами с надписью "Свободные СМИ".
В какой-то момент между митингующие мы и представителем Конфедерации произошла драка, но депутату удалось покинуть территорию за содействием полиции.
Кроме того, в США также раскритиковали данный закон.
Так, Госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter написал, что Штаты "обеспокоены принятым в Польше законодательству, что строго ограничивает реституции переживших Холокост и владельцев конфискованной в коммунистическую эпоху собственности, а также законопроект, который серьезно ослабил бы свободу СМИ".
Отметим, что для окончательного принятия данного закона, он еще должен быть одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом.
Protest pod @KancelariaSejmu jeszcze się nie kończy… @RMF24pl pic.twitter.com/PZjZwcAF4p— Magda Grajnert (@MagdaGrajnert) August 11, 2021
We are troubled by legislation passed in Poland severely restricting restitution for Holocaust survivors and owners of property confiscated during the Communist era, and draft legislation that would gravely weaken media freedom. Our shared values are our mutual security.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 11, 2021