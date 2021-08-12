В Польше протестуют против закона о телерадиовещании: что происходит

Польский Сейм принял закон, который вносит изменения в правила выдачи лицензий на телерадиовещание. В результате чего, под зданием Сейма вспыхнули протесты среди противников данного решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Так, поправка к закону о вещании была принята депутатами в среду вечером.

За законопроект проголосовали 228 депутатов, против - 216, воздержались - 10.

Согласно документу, в Польше разрешение на вещание имеют только те СМИ, в которых доля иностранного капитала не превышает 49%, за исключением случаев, когда телерадиокомпания базируется в Европейском экономическом пространстве, в который входят ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

Противники закона утверждают, что он ведет к ограничению свободы СМИ.

Известно, что несколько сотен человек вышли на митинг с флагами и транспарантами с надписью "Свободные СМИ".

В какой-то момент между митингующие мы и представителем Конфедерации произошла драка, но депутату удалось покинуть территорию за содействием полиции.

Кроме того, в США также раскритиковали данный закон.

Так, Госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter написал, что Штаты "обеспокоены принятым в Польше законодательству, что строго ограничивает реституции переживших Холокост и владельцев конфискованной в коммунистическую эпоху собственности, а также законопроект, который серьезно ослабил бы свободу СМИ".

Отметим, что для окончательного принятия данного закона, он еще должен быть одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом.