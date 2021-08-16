Украинцы впервые за 300 лет могут увидеть Конституцию Орлика: в Киеве открылась выставка

Впервые, за последние 311 лет, оригинал Конституции Филиппа Орлика попал в Киев.

Фото: Конституция Пилипа Орлика (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также на выставке можно будет увидеть универсалы Ивана Мазепы 1687-1710 годов, которые были изданы им в Батурине.

Фото: универсалы Ивана Мазепы 1687-1710 годов (Виталий Носач, РБК-Украина)

В частности, в собор также привезли булаву и клейноды украинского гетмана.