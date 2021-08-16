Українці вперше за 300 років можуть побачити Конституцію Орлика: у Києві відкрилася виставка

У соборі святої Софії відкрилася довгоочікувана виставка на якій можна буде побачити оригінал Конституції Пилипа Орлика й булаву гетьмана Мазепи. Публічна демонстрація триватиме з 17 серпня до 14 листопада поточного року.
Подробиці виставки - в матеріалі РБК-Україна.
Вперше, за останні 311 років, оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапив до Києва.
Також на виставці можна буде побачити універсали Івана Мазепи 1687-1710 років, що були видані ним у Батурині.
Зокрема, до собору також привезли булаву й клейноди українського гетьмана.
Відзначимо, що виставка працюватиме до 14 листопада поточного року. Сьогодні о 18:00 відбулося її урочисте відкриття, а вже з завтрашнього дня, з 9:00 до 17:00, вона буде доступною для широкого огляду.