Украинцы возвращаются из Казахстана: первый самолет скоро сядет в Киеве

Первый самолет из Нур-Султана (столицы Казахстана) с украинцами на борту скоро приземлится в Киеве. Следующие рейсы запланированы на 13 и 16 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Украина не бросает своих - это незыблемый принцип", - подчеркнул министр.

Кулеба добавил, что следующие рейсы из столицы Казахстана запланированы на 13 и 16 января.

"Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами вскоре сядет в Киеве", - написал глава МИД.

Напомним, в Казахстане из-за протестов застряла группа украинцев, МИД выяснял, как их отправить домой, после отмены рейса из аэропорта в Алматы 5 января.

Отметим, ранее в МИД сообщили, что на фоне массовых протестов в Казахстане ведется работа по возвращению домой украинцев, которые застряли в стране из-за отмены авиасообщения.