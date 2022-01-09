Українці повертаються з Казахстану: перший літак скоро сяде в Києві

Перший літак з Нурсултана (столиці Казахстану) з українцями на борту скоро приземлиться в Києві. Наступні рейси заплановані на 13 і 16 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Україна не кидає своїх - це непорушний принцип", - підкреслив міністр.

Кулеба додав, що наступні рейси зі столиці Казахстану заплановані на 13 і 16 січня.

"Рейсовий літак з Нурсултана з 33 українцями незабаром сяде в Києві", - написав глава МЗС.

Нагадавши, у Казахстані через протести застрягла група українців, МЗС з'ясовувало, як їх відправити додому, після скасування рейсу з аеропорту в Алмати 5 січня.

Зазначимо, раніше У МЗС повідомили, що на тлі масових протестів у Казахстані ведеться робота по поверненню додому українців, які застрягли в країні через скасування авіасполучення.