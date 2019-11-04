Украинцы возобновили скупку валюты

Население Украины в октябре 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1413,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1504,8 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом в октябре чистая покупка валюты населением составила 91,5 млн долларов, в то время как сентябре наблюдалась чистая продажа (на 88,8 млн долларов).

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С начала года граждане продали валюты на 53,7 млн долларов больше, чем купили.

Данные: НБУ

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины за январь-октябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 4581,5 млн долларов и продал на 479,2 млн долларов.

Отметим, главной причиной притока валюты в Украину стала покупка нерезидентами облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По данным НБУ, нерезиденты за январь-октябрь 2019 года увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 15,7 раза - с 6,3 млрд грн до 99,8 млрд грн.

При этом из общего портфеля нерезидентов 96,9 млрд грн номинировано в гривне, 1459,84 млрд грн - в долларах, 1386,84 млрд грн - в евро.