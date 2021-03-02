Украинцы возобновили покупку валюты в банках: сколько сберегли за месяц

Таким образом, украинцы возобновили покупку валюты в банках после перерыва в январе, когда чистая продажа составила 53,4 млн долларов.

НБУ с 2021 года начал учитывать в статистике данные по покупке-продаже безналичной валюты.

Согласно данным, которые учитывают безналичную валюту, за 2020 год население продало банкам валюты на 19 241,5 млн долларов и купило на 18 004,4 млн долларов. Сальдо составило 1 237,1 млн долларов.

Отметим, безналичные операции по покупке-продаже валюты для населения стали доступны с февраля 2019 года.