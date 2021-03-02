Українці відновили купівлю валюти в банках: скільки зберегли за місяць

Населення України в лютому 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 605,9 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 615,4 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 9,4 млн доларів.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України ( НБУ ).

Таким чином, українці відновили купівлю валюти в банках після перерви в січні, коли чистий продаж склала 53,4 млн доларів.

НБУ з 2021 року почав враховувати в статистиці дані з купівлі-продажу безготівкової валюти.

Згідно з даними, які враховують безготівкову валюту, за 2020 рік населення продало банкам валюти на 19 241,5 млн доларів і купило на 18 004,4 млн доларів. Сальдо склало 1 237,1 млн доларів.

Зазначимо, безготівкові операції з купівлі-продажу валюти для населення стали доступні з лютого 2019 року.