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Українці відновили купівлю валюти в банках: скільки зберегли за місяць

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 березня 2021 11:25
Українці відновили купівлю валюти в банках: скільки зберегли за місяць Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Населення України в лютому 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 605,9 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 615,4 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 9,4 млн доларів.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Таким чином, українці відновили купівлю валюти в банках після перерви в січні, коли чистий продаж склала 53,4 млн доларів.

Українці відновили купівлю валюти в банках: скільки зберегли за місяць

НБУ з 2021 року почав враховувати в статистиці дані з купівлі-продажу безготівкової валюти.

Згідно з даними, які враховують безготівкову валюту, за 2020 рік населення продало банкам валюти на 19 241,5 млн доларів і купило на 18 004,4 млн доларів. Сальдо склало 1 237,1 млн доларів.

Зазначимо, безготівкові операції з купівлі-продажу валюти для населення стали доступні з лютого 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом лютого 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 200 млн доларів. При цьому він не продавав на міжбанку валюту. Таким чином, позитивне сальдо склало 200 млн доларів, у той час як у січні - 20 млн доларів.

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