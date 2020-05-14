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В Минэкономики назвали количество трудоустроенных с начала карантина

Новости » Экономика     14.05.2020 - 14:23
В Минэкономики назвали количество трудоустроенных с начала карантина
Фото: ремонт дорог (Виталий Носач, РБК-Украина)

Часть безработных нашли работу через службу занятости

В течение действия карантина, то есть начиная с 12 марта, Государственной службой занятости уже трудоустроено почти 90 тысяч безработных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отметили в пресс-службе, Государственная служба занятости осуществляет финансирование пособий по безработице в пределах поступлений от уплаты работодателями единого взноса. Но по данным Минэкономики в период карантина из-за остановки работы предприятий поступления уменьшились, а количество безработных значительно выросло. Таким образом выплаты в значительной степени финансируются за счет средств государственного бюджета.

"По состоянию на 13.05.2020 полностью профинансированы расходы на пособие по безработице за апрель. Сегодня службой занятости начато финансирование первой декады мая", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу НБУ, во II квартале 2020 года уровень безработицы в Украине вырастет до 12,0%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров внес изменения в бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2020 год. Из государственного бюджета на финансовую помощь Фонда для выплаты по частичной безработице выделено 4,723 млрд грн.

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины безработицаМинистерство экономического развития и торговли
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