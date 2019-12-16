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В Украине готовят внедрение ID-карты в смартфоне

Новости » Телеком & IT     16.12.2019 - 12:55
В Украине готовят внедрение ID-карты в смартфоне
Фото: Максим Соколюк (УНИАН)

Виртуальные паспорта не станут полноценной заменой ID-картам

В Кабинете министров Украины обсуждают идею внедрения электронного паспорта, то есть ID-карты в смартфоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка "Европейской правде".

По его словам, предлагается внедрить возможность использования виртуального удостоверения личности.

"Мы сейчас обсуждаем уровни доверия, то есть где этот" виртуальный паспорт "может быть использован, когда потребуется цифровая подпись, когда нужно будет предъявлять физический документ или прикладывать его к чему", - говорит Соколюк.

Он также отметил, что с таким сервисом украинцы смогут заказать электронный паспорт, который будет доступен в смартфоне через несколько минут. Такой паспорт будет действительным наряду с пластиковой картой. При этом, виртуальный документ не сможет полноценно заменить ID-карту, например, при выезде за границу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине разрешили фотографироваться на паспорт в головных уборах.

Отметим, на прошлой неделе был объявлен запуск сервиса водительских прав и приложения "Дія". Данный сервис позволяет иметь при себе виртуальные водительские права в смартфоне.

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